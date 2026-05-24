Новая школа и модернизация ЖКХ: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Нефтекамск

Достроить новую школу на 1225 мест и модернизировать инфраструктуру ЖКХ Нефтекамска почти на 8 миллиардов рублей. Это лишь часть планов, о которых, находясь на северо-западе республики, рассказал Глава Башкортостана. Радий Хабиров на неделе провёл совещание по вопросам социально-экономического развития четвёртого по численности населения города республики. В ходе рабочей поездки руководитель региона ознакомился также с благоустройством общественных территорий и выполнил обещание, данное 8-летней Асель Саетовой в начале этого года.

Главу республики знакомят с концепцией благоустройства площади имени Ленина. Это уже второй этап большой стройки, которая началась в прошлом году. Нефтекамск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Представленная идея благоустройства аллеи получила федеральную поддержку.

Свой проект нефтекамцы назвали «Ось времени». В концепции преображения аллеи постарались отразить разные периоды развития муниципалитета. Отдельное внимание нефтяникам и первостроителям одного из самых молодых городов республики. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Из федерального бюджета было выделено 103 миллиона рублей, 75 миллионов – из республиканской казны.

Меняется облик не только общественных территорий, но и социальных объектов. В 2022 году в Нефтекамске открылась новая школа. На сегодняшний день – самая большая и современная в городе. Здесь обучается 1880 детей.

Обещал и сдержал своё слово. В 17-ю школу глава республики приехал по приглашению Асель Саетовой. С девочкой и её мамой Гульназ Радий Хабиров познакомился в январе текущего года во время посещения Уфимского хосписа. И вот вновь теплая встреча.

В младенчестве девочка довольно рано начала проявлять активность, училась ползать, ходить, а к трем годам начался внезапный регресс. Мышцы Асель слабели, девочка перестала самостоятельно ходить. Ей рекомендовано домашнее обучение. Но родители не захотели замыкаться в четырёх стенах. 17-ю школу выбрали потому, что построена она в рамках доступной среды.

Не просто ученица первого класса, а очень активный и интеллектуально развитый ребёнок. Асель учится ещё и в музыкальной школе, играет на фортепиано, занимается хоровым пением, ходит на вокал. Ну а своими достижениями в учебе девочка поделилась и с главой республики.

От душевных – к серьезным разговорам на тему экономики и развития. В ходе рабочей поездки в Нефтекамск Радий Хабиров ознакомился с деятельностью компании «Метротест». Она специализируется на производстве испытательного оборудования для определения физико-механических свойств материалов. Предприятие является резидентом территории опережающего развития.

О показателях предприятий и в целом социально-экономическом развитии муниципалитета говорили на совещании в администрации города. Глава республики подчеркнул, что экономика Нефтекамска развивается, практически нет безработицы. В хорошем темпе работают крупные предприятия.