Глава Башкирии посетил Кармаскалинский район с рабочей поездкой

На неделе в рабочем графике Главы Башкортостана была поездка и в Кармаскалинский район. Руководитель региона побывал в амбулатории села Улукулево – она была возведена по самым современным стандартам благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Точками посещения также стали предприятие по производству Кармаскалинского хлеба и селекционно-семеноводческий центр сельхозпредприятия «Урожай». Кроме того, глава республики обозначил проблемные вопросы, которые нужно постепенно решать.

Рабочая поездка Радия Хабирова началась с сельской амбулатории. Её построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» всего за несколько месяцев. Специалистов, стаж которых исчисляется десятками лет, тут немало. Например, стоматолог Ришат Хакимьянов работает в Улукулево 31 год, условия, как и бормашины, за свою карьеру он видел разные.

Амбулатория открылась в декабре. Обслуживает более пяти тысяч человек, как взрослых, так и детей. Глава республики осмотрел кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога и дневной стационар. Пациенты могут пройти полный комплекс обследований: снять ЭКГ, сделать флюорографию, сдать кровь и по результатам получить направление к узким специалистам. До 2030 года, отметил руководитель региона, все обветшалые ФАПы – их уже осталось не так много – заменят.

Конечно, хотел до 25-го года завершить, но мы до 30-го завершим. Фельдшеры в нормальных условиях должны работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От проектов, важных маленьким деревням – до республиканских. Следующая точка посещения – селекционно-семеноводческий центр и элеватор сельхозпредприятия «Урожай». Они заработали в этом году. Вложено 2,5 млрд рублей инвестиций. Создано 41 рабочее место. Масштабы впечатляют. Мозг предприятия автоматизирован и уместился на нескольких мониторах. В новом центре планируют производить семена зерновых как для нужд самого холдинга, так и для сторонних покупателей. Годовой объем производства составит не менее 120 тысяч тонн. Группа компаний «Урожай» – один из крупнейших агрохолдингов Башкортостана. Предприятия работают в семи районах, у каждой площадки свое предназначение.

Хлеборода ждут и пекари, в том числе кармаскалинские. Ассортимент предприятия, которое также посетил Радий Хабиров, – больше 150 наименований, в сутки выпускают до 10 тонн. Свежую выпечку развозят почти в тысячу магазинов от Уфы до Ишимбая. Секрет – в современном подходе, но по старым традициям: каравай рождается в кирпичной печи.

Я с собой хлеб возьму, он натуральный у них. Маржинальность тут низкая, я подумаю, как их поддержать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан