Денежные премии и поступление без экзаменов: как мотивируют олимпиадников в Башкирии

Через месяц победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике Руслан Аминов отправится защищать честь страны в Китай. Он и еще четыре сильнейших юных аналитика в составе сборной России поборются за звание лучших. Примечательно, что в этом году республика произвела фурор за всю историю участия наших ребят в олимпиадах. 78 дипломов: 13 победителей и призеры по ряду предметов. Башкортостан поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге регионов по количеству направленных на заключительный этап участников. Как в республике выстроена система, которая позволяет растить успешных учеников, и почему быть умным и талантливым – не только почётно, но и выгодно?

Пока сверстники обсуждают, как сдать ОГЭ и как провести летние каникулы, девятиклассник из Стерлитамака Руслан Аминов решает едва ли не гарвардские кейсы. Выиграв Всероссийскую олимпиаду школьников по экономике, он вошёл в пятерку лучших юных экономистов страны. В июне его ждут педагоги МГУ в столице, а уже через месяц в составе сборной России Руслан Аминов отправится в Китай на Международную экономическую олимпиаду.

Его школьный наставник и сам в прошлом олимпиадник по экономике. Поэтому знает по личному опыту: важно было уделить внимание слабым и сильным сторонам, развитию коммуникативных навыков и разбору задач прошлых лет.

Башкортостан традиционно входил в десятку сильнейших регионов страны по результатам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, сейчас же он вышел на пятое место. К слову, сохранил и пятое место по количеству участников. В составе нашей сборной всего 193 человека. Уже второй год она пополняется на 40 учеников. И в этот раз республика установила абсолютный рекорд: 78 дипломов, среди которых – 13 победителей. Особо отличились сборные по химии и праву. И за этими цифрами стоит системная работа регионального центра «Аврора». Он появился семь лет назад в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и работает по распределённой модели: лаборатории, мастерские и оборудование расположены на базе ведущих образовательных учреждений – инженерного лицея, художественной гимназии, музыкального интерната.

Яркий пример того, что Башкортостан не первый год готовит высокобалльников. В этом году Уфа традиционно приняла всероссийский этап олимпиады по географии. Выйти на награждение с флагом республики на плечах – не просто патриотический жест, а символ того, что географию у нас знают и любят. Победительница Дарина Газизова в прошлом году стала призёром, а в этом поднялась на ступень выше за счет месяцев упорного труда и веры в себя.

К слову, победа на всероссийской олимпиаде дает право нынешним школьникам в течение четырех лет поступить в любой вуз страны на профильные специальности без экзаменов. Отличившихся ребят и их наставников поздравил на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана. Радий Хабиров вручил награды победителям и нашел для каждого тёплые слова.

Не только региональные премии и внимание главы. Уникальные способы поощрения ребят придумывают и местные власти. Например, в Благовещенском районе одарённым детям выдают жилищные накопительные сертификаты. Чем выше достижение, тем больше вклад муниципалитета в покупку будущей квартиры. А еще с этого года в районе победители олимпиады получат единовременно 50 тысяч рублей.

Кроме разовых премий главы муниципалитета, в Кармаскалинском районе, например, победители регионального этапа и их наставники получают по 100 тысяч рублей, а призеры – по 15. В Туймазинском районе учителю доплачивают 7 тысяч за каждое призовое место ученика. В Мелеузовском – 10 тысяч за призера и 30 – за победителя. А в Октябрьском педагог, подготовивший победителя регионального этапа, получает 20 тысяч, заключительного – 50. В Аскинском и Илишевском районах учреждены ежемесячные стипендии глав. А в Бураевском районе – переходящий кубок лучшему ученику.