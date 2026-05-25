В Башкирии в этом году рассчитывают закрыть потребность в среднем медперсонале

Об этом рассказала Гульнара Камалова – начальник управления кадровой политики регионального Минздрава на прошедшем в Уфе форуме. Он проходит в пятый раз при поддержке республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Главные темы – кадровое обеспечение отрасли, современные HR-подходы, специальные социальные выплаты, профилактика профессионального выгорания и внедрение искусственного интеллекта в работу кадровых служб.

Также специалисты Республиканского психотерапевтического центра провели тимбилдинг, рассказали, как выстраивать коммуникацию с кандидатами на трудоустройство, правильно реагировать на стрессовые ситуации и находить подход даже к самым сложным сотрудникам.

