7 тысяч гектаров земли, памятники истории и крупные промышленные предприятия: Ленинский район Уфы отметил 90-летний юбилей. Торжественное мероприятие состоялось в Государственном концертном зале «Башкортостан». Здесь были представлены достижения района, вручены заслуженные награды в сферах благоустройства города, строительства, железнодорожного и водного транспорта, а также культуры и медицины.

Ленинский район – один из старейших в городе. Он был образован еще в 1936 году. Здесь строили заводы, фабрики, а благодаря уникальному расположению вдоль реки Белой перевозили грузы не только через железнодорожные, но и через водные ворота Уфы. Сегодня в районе также осваивают территории Забелья. Планируется, что в будущем здесь появятся более миллиона квадратных метров комфортабельного жилья. Сегодня Ленинский район насчитывает около ста тысяч уфимцев и каждый из них делает свой вклад в его развитие.