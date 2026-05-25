В Башкирии осудили мужчину, напавшего на собаку пенсионерки

В Нефтекамске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю по делу о жестоком обращении с животным и хулиганстве.

По данным прокуратуры, в сентябре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома на улице Социалистической напал на таксу, которую выгуливала 80-летняя женщина. Он выхватил поводок и несколько раз ударил животное кулаком, а затем об землю и стоящий рядом столб электропередачи.

Собака получила множественные увечья. После этого злоумышленник последовал за пенсионеркой и пригрозил ей расправой в случае повторной встречи.

Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ.

