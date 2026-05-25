В Уфе столкнулись грузовик и легковушка

Вчера, 24 мая, около 16:00 напротив участка №23 СНТ «Свет» в Уфе произошло ДТП.
По предварительным данным ГАИ, 32-летний водитель седельного тягача с прицепом ехал по Бирскому тракту в сторону улицы Вологодской и столкнулся с «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. За рулем легковушки находился 54-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «Рено» и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.
По факту аварии начато административное расследование.
Фото: ГАИ Уфы.