В Уфе столкнулись грузовик и легковушка

Вчера, 24 мая, около 16:00 напротив участка №23 СНТ «Свет» в Уфе произошло ДТП.

По предварительным данным ГАИ, 32-летний водитель седельного тягача с прицепом ехал по Бирскому тракту в сторону улицы Вологодской и столкнулся с «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. За рулем легковушки находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Рено» и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту аварии начато административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы.

