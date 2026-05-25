В Уфе вынесли приговор матери двоих детей

В Уфе суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
По данным прокуратуры, женщина злоупотребляла алкоголем, не занималась воспитанием двоих малолетних детей, грубо обращалась с ними, не обеспечивала едой и не соблюдала рекомендации врачей. В результате детям были причинены физические и психические страдания.
Подсудимая признала вину. Суд назначил ей 240 часов обязательных работ.
Сейчас дети 3 и 6 лет находятся в социальном приюте.