Собака трое суток провела в колодце в Башкирии

В Сибае сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вызволили собаку, которая провалилась в колодец возле стадиона «Труд».

О происшествии сообщили очевидцы, обратившиеся в единую диспетчерскую службу. На место прибыли спасатели и с помощью специального снаряжения аккуратно подняли животное из люка.

Как выяснилось, собака провела в колодце трое суток. К счастью, она не пострадала, но была сильно напугана и голодна.

После спасения животное передали неравнодушным очевидцам, которые пообещали присмотреть за ним.