Дикие животные все чаще выбегают на дороги Башкирии

За минувшие выходные в Башкирии произошло шесть аварий с участием диких животных. С начала года в республике зафиксировано уже 57 таких ДТП, сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.
Чаще всего под колеса автомобилей попадают лоси – 38 случаев с начала года. Также зарегистрированы аварии с косулями – 16 случаев, и кабанами – 3 случая.
Водителей призывают быть внимательнее на дорогах, особенно в лесистой местности и в темное время суток. Дикие животные могут выбежать на проезжую часть внезапно, не оставив времени на реакцию.