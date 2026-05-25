Дикие животные все чаще выбегают на дороги Башкирии

За минувшие выходные в Башкирии произошло шесть аварий с участием диких животных. С начала года в республике зафиксировано уже 57 таких ДТП, сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Чаще всего под колеса автомобилей попадают лоси – 38 случаев с начала года. Также зарегистрированы аварии с косулями – 16 случаев, и кабанами – 3 случая.