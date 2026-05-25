В Уфе ГАИ задержала несовершеннолетних водителей

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции за минувшие выходные остановили нескольких несовершеннолетних, управлявших транспортом.

Так, на улице Кольцевой инспекторы задержали мотоцикл «Альфа» под управлением 15-летнего подростка. Еще одного несовершеннолетнего остановили на проспекте Октября. За рулем автомобиля «ВАЗ-2114» находился 16-летний юноша.

В обоих случаях вызвали законных представителей. Подростков отстранили от управления, а транспортные средства отправили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семьям может грозить штраф от 500 до 2000 рублей, а также постановка на профилактический учет.