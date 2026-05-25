Боец из Башкирии награжден медалями за службу в зоне СВО

Уроженец деревни Нижний Тюкунь Кармаскалинского района с позывным «Рысь» служит в зоне специальной военной операции.
Он родился 30 сентября 1982 года, пишут в издании «Кармаскалинская новь». В старших классах получил профессию тракториста-машиниста, после школы работал в колхозе имени Куйбышева. Позже переехал в Уфу, где трудился по специальности в разных районах города. Перед заключением контракта работал на бетонном заводе одной из строительных компаний столицы – сначала разнорабочим, затем оператором бетононасоса.
В мае 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны. Первые три месяца он проходил военную подготовку в Самаре, затем был направлен в зону СВО. Сейчас боец башкирского батальона имени Минигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан» работает водителем в эвакуационной службе.
«Рысь» отмечает поддержку земляков. По запросам бойцов из района регулярно доставляют гуманитарную помощь. За мужество и выполнение воинского долга он награжден медалями генерала Шаймуратова, «За спасение погибавших» и «Участник СВО».
В начале июня военнослужащий вновь отправится к месту службы.
Фото: издание «Кармаскалинская новь».