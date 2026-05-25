Церемония прошла во время еженедельного оперативного совещания. Кубок Главы Республики Башкортостан и диплом гран-при получил начальник факультета подготовки следователей Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Антон Захаров. Глава региона также отметил курсантов, кадетов и учащихся учебных заведений.
Кубок Главы Башкортостана и диплом гран-при вручены командиру парадного расчёта девушек республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор» старшему вице-сержанту Азалии Ахметвалиевой.
Ещё одной темой обсуждения стала деятельность Центра кадровой стажировки для молодёжи республики, который начал работу в апреле 2026 года по поручению руководителя региона. Новая структура функционирует в Москве на базе Полномочного представительства Башкортостана при Президенте России. А тем, кто только выходит из-за школьной скамьи, Радий Хабиров пожелал успешных выпускных экзаменов и запоминающегося последнего звонка. А чтобы он прошёл безопасно, персональные поручения даны членам правительства и главам муниципалитетов.