Радий Хабиров наградил участников Парада Победы в Уфе

Церемония прошла во время еженедельного оперативного совещания. Кубок Главы Республики Башкортостан и диплом гран-при получил начальник факультета подготовки следователей Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Антон Захаров. Глава региона также отметил курсантов, кадетов и учащихся учебных заведений.

Кубок Главы Башкортостана и диплом гран-при вручены командиру парадного расчёта девушек республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор» старшему вице-сержанту Азалии Ахметвалиевой.

9 мая в Уфе состоялось торжественное прохождение 25 парадных расчётов, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие около 2 тысяч человек. Благодарю всех, кто прошёл торжественным маршем, желаю хорошей службы и учёбы. Когда наши ребята вернутся домой со специальной военной операции, мы проведём для них масштабный парад.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одной темой обсуждения стала деятельность Центра кадровой стажировки для молодёжи республики, который начал работу в апреле 2026 года по поручению руководителя региона. Новая структура функционирует в Москве на базе Полномочного представительства Башкортостана при Президенте России. А тем, кто только выходит из-за школьной скамьи, Радий Хабиров пожелал успешных выпускных экзаменов и запоминающегося последнего звонка. А чтобы он прошёл безопасно, персональные поручения даны членам правительства и главам муниципалитетов.

Завтра последний звонок. Ирек Хайривариевич, на вас всё, связанное с координацией силовых структур по спокойному проведению праздника. Уважаемые главы муниципалитетов – на вас спокойное проведение последнего звонка в районах. Наши дети будут гулять и зарю встречать – это уже годами сложившаяся история. Нам надо быть рядом с ними, чтобы никаких ЧП, приключений не случилось. Отнеситесь к этому внимательно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
