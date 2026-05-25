Команда Республики Башкортостан – в пятёрке лучших на «Туриаде-2026»

С 19 по 22 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области проходил XIII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2026».

Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В этом году мероприятие собрало рекордные 700 участников из 14 регионов ПФО, шести других федеральных округов, а также команд из Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Программа «Туриада-2026» была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодёжи. Участники демонстрировали мастерство в культурно‑познавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале «Музыка сердец».

Республику Башкортостан представляли 45 спортсменов под руководством куратора по спортивному туризму региона Андрея Иванюты и президента Федерации спортивного туризма республики Флюса Хабирьянова. Команда показала высокие результаты сразу в нескольких дисциплинах и вошла в пятёрку сильнейших регионов по общему зачёту.

По итогам всех соревнований и конкурсов команда Республики Башкортостан вошла в пятёрку сильнейших регионов «Туриады-2026». Особенно отличилась в командном зачете по дисциплине «дистанция-водная», где завоевала первое место. В конкурсе авторской песни «Музыка сердец» команда Башкортостана заняла второе место, а в командном зачете по направлению культурно-познавательного туризма завоевала серебро.

Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки молодёжи республики в области туристско-краеведческой деятельности, знание культурного и природного наследия, а также умение работать в команде.