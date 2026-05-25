Неделя предпринимательства в Башкирии охватит более 150 площадок

В Башкортостане стартовала Неделя предпринимательства. Мероприятия по всей республике пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Они охватят более 150 деловых площадок, желающие могут принять участие во встречах с экспертами, разборах реальных кейсов и живых диалогах с властью. Также бизнесмены смогут предложить для реализации свои смелые идеи. О том, как регион поддерживает предпринимателей и что интересного их ждет на неделе, – в нашем сюжете.

Уже пять лет Резеда Воробьева возвращается в Центр инклюзивного образования как к себе домой. Она начала свое дело, выйдя на пенсию. За плечами – 30 лет работы в коррекционной школе и имя, которое уже знали. Так, за все время в ее учреждении реабилитацию прошли около 500 детей с расстройством аутистического спектра, задержкой психического развития и другими тяжелыми заболеваниями.

Такая поддержка – не исключение, а часть системной работы, которая ведется в республике. В рамках Недели предпринимательства в Уфе и муниципалитетах организовали насыщенную программу – свыше 150 мероприятий. Первый день стартовал с бизнес-завтрака с представителями власти и деловых сообществ республики.

Каждой отрасли – отдельный блок. В сфере туризма, например, в рамках форума презентуют новую цифровую экосистему, которая, по словам разработчиков, уникальна для страны.

И практическая польза для предпринимателей – не просто получить теорию, но и найти наставников, партнеров-единомышленников, заключить новые соглашения. Начинающим расскажут о мерах поддержки и принципах масштабирования проектов.