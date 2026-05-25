В Башкортостане продолжается приём заявок для вхождения в реестр субъектов креативных индустрий. Ими могут стать юрлица, предприниматели и самозанятые, которые могут получить поддержку для ведения дела. Более 9 тысяч представителей бизнеса заняты в креативном секторе. Так, Елена Маякова вместе с супругом создаёт изделия из дерева.
Создавать гирлянды и различные фигурки из дерева. В качестве сырья используют дуб, бук и ясень. В тандеме их собственноручно делают супруги Маяковы. Любимое увлечение превратили в прибыльное дело. Елена – основатель столярной мастерской. По образованию – архитектор, создаёт дизайн продукта. Иван – инженер. Вместе с женой разрабатывает проект. После наброски эскизов вырезает изделия.
Супруги занимаются бизнесом шесть лет. Их продукцию охотно покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. В основном реализуют через свой сайт. Для родной республики выпускают сувениры в виде брелоков, а также изделий, которые популяризируют башкирскую культуру. Есть образы из сказок и преданий.
Для гостей и туристов придумали фигурки в виде стилизованных медведей, одетых в национальные костюмы. Один, например, держит чай, другой – учпочмак. Причём на обратной стороне можно встретить строки из стихотворений Мустая Карима.
Не так давно Маяковы получили грант в размере полумиллиона рублей от Торгово-промышленной палаты.
Сейчас в креативном секторе экономики региона заняты около девяти тысяч представителей бизнеса. Попасть в реестр могут юрлица, предприниматели и самозанятые. Для этого необходимо подать документы, с которыми можно ознакомиться на сайте республиканского Минэкономразвития.
Маяковы планируют и дальше развивать своё дело. Они намерены расширить производство, перенести мастерскую и нанять сотрудников.