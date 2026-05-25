Мастера Башкирии могут войти в реестр субъектов креативных индустрий

В Башкортостане продолжается приём заявок для вхождения в реестр субъектов креативных индустрий. Ими могут стать юрлица, предприниматели и самозанятые, которые могут получить поддержку для ведения дела. Более 9 тысяч представителей бизнеса заняты в креативном секторе. Так, Елена Маякова вместе с супругом создаёт изделия из дерева.

Создавать гирлянды и различные фигурки из дерева. В качестве сырья используют дуб, бук и ясень. В тандеме их собственноручно делают супруги Маяковы. Любимое увлечение превратили в прибыльное дело. Елена – основатель столярной мастерской. По образованию – архитектор, создаёт дизайн продукта. Иван – инженер. Вместе с женой разрабатывает проект. После наброски эскизов вырезает изделия.

На проектирование может уходить и день, и два. Возможно, даже неделя, потому что детальки маленькие, очень много не получается, где-то фреза не проходит, где-то может сломаться, поэтому с режимами очень много приходится работать. Иван Маяков, мастер семейной столярной мастерской

Супруги занимаются бизнесом шесть лет. Их продукцию охотно покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. В основном реализуют через свой сайт. Для родной республики выпускают сувениры в виде брелоков, а также изделий, которые популяризируют башкирскую культуру. Есть образы из сказок и преданий.

Для гостей и туристов придумали фигурки в виде стилизованных медведей, одетых в национальные костюмы. Один, например, держит чай, другой – учпочмак. Причём на обратной стороне можно встретить строки из стихотворений Мустая Карима.

Не так давно Маяковы получили грант в размере полумиллиона рублей от Торгово-промышленной палаты.

На эту сумму можно зарегистрировать товарный знак, также засертифицировать продукцию, и у них еще очень большой перечень услуг. Сейчас мы вступаем в реестр субъектов креативных индустрий, мы состоим в клубе креативных продюсеров. Там очень много информации поступает, много знакомств, вообще очень сильно продвигается Башкирия в этом плане. Елена Маякова, основатель семейной столярной мастерской

Сейчас в креативном секторе экономики региона заняты около девяти тысяч представителей бизнеса. Попасть в реестр могут юрлица, предприниматели и самозанятые. Для этого необходимо подать документы, с которыми можно ознакомиться на сайте республиканского Минэкономразвития.