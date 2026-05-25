Надёжная опора России. Вице-премьер Правительства Башкортостана Ирек Сагитов встретился с курсантами военно-учебных заведений Санкт-Петербурга – уроженцам региона. Он рассказал им о востребованности военных специалистов на предприятиях республики, мерах поддержки, развитии оборонно-промышленного комплекса.

Всего в вузах Минобороны и других ведомств учатся более 800 жителей Башкортостана. Молодых людей интересовали вопросы трудоустройства в силовые структуры, обеспечения жильём и целевого обучения.