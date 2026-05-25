Уфимская школьница изучила загрязнения на экранах мобильных телефонов. Ляйсан Садыкова провела настоящее научное исследование: изучила, какие микробы живут на смартфонах. Эксперимент провели на кафедре фундаментальной и прикладной микробиологии Башгосмедуниверситета.
На первый взгляд – обычный смартфон, но под микроскопом – целый мир микроорганизмов. Уфимская школьница Ляйсан Садыкова провела эксперимент на кафедре фундаментальной и прикладной микробиологии медуниверситета. Девушка не просто сделала школьный проект – она прошла полный путь исследователя: от выбора темы до защиты работы. Помогла в этом профориентационная программа «Медзнайка».
Результаты эксперимента изменили привычки девушки. Теперь она знает: то, что не видно глазу, может быть опасным. Но за бытовыми действиями стоит гораздо большее. Ляйсан с детства мечтает стать хирургом: не просто лечить, а дарить надежду на жизнь. Это и есть первый шаг к большой профессии, но осуществить подобное было бы сложнее без родительской поддержки. Одного желания мало: важно, чтобы в процессе исследования рядом был человек, который направит, подскажет и научит.
Для выпускницы защита проекта имеет не только моральное, но и практическое значение: оценка за научно-исследовательскую работу будет внесена в аттестат и повлияет на итоговый балл. Это серьёзный шаг к осуществлению мечты Ляйсан: она целенаправленно готовится к поступлению в БГМУ.