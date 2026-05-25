На первый взгляд – обычный смартфон, но под микроскопом – целый мир микроорганизмов. Уфимская школьница Ляйсан Садыкова провела эксперимент на кафедре фундаментальной и прикладной микробиологии медуниверситета. Девушка не просто сделала школьный проект – она прошла полный путь исследователя: от выбора темы до защиты работы. Помогла в этом профориентационная программа «Медзнайка».

Результаты эксперимента изменили привычки девушки. Теперь она знает: то, что не видно глазу, может быть опасным. Но за бытовыми действиями стоит гораздо большее. Ляйсан с детства мечтает стать хирургом: не просто лечить, а дарить надежду на жизнь. Это и есть первый шаг к большой профессии, но осуществить подобное было бы сложнее без родительской поддержки. Одного желания мало: важно, чтобы в процессе исследования рядом был человек, который направит, подскажет и научит.