В Уфе состоялся открытый конкурс любительских академических хоровых коллективов имени Бориса Шестакова, посвященный 90-летию со дня рождения профессора. Он был заслуженным деятелем искусств республики и важной фигурой для всего Всероссийского хорового сообщества.

Правильно дышать, удерживать тональность, соблюдать ритм и прочувствовать каждое слово песни – всему этому участники ансамбля «Уралочка» учились непрофессионально, но за 27 лет существования коллектива они точно могут назвать себя музыкантами.

Наталья Тарасова возглавляет хор практически с его основания. Под её руководством коллектив принял участие во многих конкурсах, но этот женщина называет особенным.

Борис Шестаков – важная персона в мире музыки. С 1968 года он работал в Уфимском институте искусств на кафедре хорового дирижирования. Тогда, в только что открывшийся вуз, он был приглашён из Алматинской консерватории в качестве преподавателя. Спустя время его ученики составили педагогическое ядро молодого института, воспитав целое поколение талантливых музыкантов.

По стопам отца пошла и дочь Бориса Шестакова – Ольга. С малых лет девочка пела, играла на фортепиано, а когда пришло время определяться с будущей профессией, по совету отца поступила на дирижёра. Теперь она тоже работает с любительскими коллективами. Ольга Ушакова на конкурсе имени Бориса Шестакова – почётный член жюри. В этом году мероприятие проходит впервые, но организаторы планируют сделать его традиционным.