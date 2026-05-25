Последний звонок и «Китап-байрам»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Кубок лучшим расчётам на Параде Победы, подготовка к «Китап-байраму», меры безопасности на последнем школьном звонке: эти и другие вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Радий Хабиров. Глава Башкортостана дал персональные поручения руководителям муниципалитетов и членам правительства, чтобы обеспечить безопасность во время массовых праздничных мероприятий.

Несмотря на отсутствие армейского опыта, студенты, кадеты и курсанты на Параде Победы ничем не уступали действующим военнослужащим и другим участникам праздничного марша. Жёсткий отбор, месяцы подготовки не прошли даром, о чём говорят лица главных героев – ветеранов и тружеников тыла, перед которыми с воинским приветствием прошли будущие защитники Отечества. Лучших из них отметил Глава Башкортостана. Среди них – командир парадного расчёта девушек Республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор», старший вице-сержант Азалия Ахметвалиева.

9 мая в Уфе состоялось торжественное прохождение 25 парадных расчётов, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие около 2 тысяч человек. Благодарю всех, кто прошёл торжественным маршем, желаю хорошей службы и учёбы. Когда наши ребята вернутся домой со специальной военной операции, мы проведём для них масштабный парад. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А тем, кто только выходит из-за школьной скамьи, Радий Хабиров пожелал успешных выпускных экзаменов и запоминающегося последнего звонка. Чтобы он прошёл безопасно, персональные поручения даны членам правительства и главам муниципалитетов.

Завтра последний звонок. Ирек Хайривариевич, на вас всё, связанное с координацией силовых структур по спокойному проведению праздника. Уважаемые главы муниципалитетов – на вас спокойное проведение последнего звонка в районах. Наши дети будут гулять и зарю встречать – это уже годами сложившаяся история. Нам надо быть рядом с ними, чтобы никаких ЧП, приключений не случилось. Отнеситесь к этому внимательно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А сразу после выпускникам предстоит сдать, пожалуй, главные школьные экзамены – ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее популярными предметами в этом году стали профильная математика, обществознание, информатика и физика. Девятиклассники чаще выбирают информатику, географию и обществознание.