Кубок лучшим расчётам на Параде Победы, подготовка к «Китап-байраму», меры безопасности на последнем школьном звонке: эти и другие вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Радий Хабиров. Глава Башкортостана дал персональные поручения руководителям муниципалитетов и членам правительства, чтобы обеспечить безопасность во время массовых праздничных мероприятий.
Несмотря на отсутствие армейского опыта, студенты, кадеты и курсанты на Параде Победы ничем не уступали действующим военнослужащим и другим участникам праздничного марша. Жёсткий отбор, месяцы подготовки не прошли даром, о чём говорят лица главных героев – ветеранов и тружеников тыла, перед которыми с воинским приветствием прошли будущие защитники Отечества. Лучших из них отметил Глава Башкортостана. Среди них – командир парадного расчёта девушек Республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-юниор», старший вице-сержант Азалия Ахметвалиева.
А тем, кто только выходит из-за школьной скамьи, Радий Хабиров пожелал успешных выпускных экзаменов и запоминающегося последнего звонка. Чтобы он прошёл безопасно, персональные поручения даны членам правительства и главам муниципалитетов.
А сразу после выпускникам предстоит сдать, пожалуй, главные школьные экзамены – ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее популярными предметами в этом году стали профильная математика, обществознание, информатика и физика. Девятиклассники чаще выбирают информатику, географию и обществознание.
О своих студентах республика заботится и за тысячи километров. По поручению Радия Хабирова на базе Полпредства Башкортостана в Москве начал работу Центр кадровой стажировки для молодёжи. Он ориентирован на профессиональное развитие, содействие трудоустройству и привлечение квалифицированных кадров в республику через программу стажировок и производственной практики. Заявки на участие в этом проекте уже подали более 100 человек. Вполне возможно, что через несколько лет среди них окажутся и те, для кого уже на этой неделе организуют масштабные события.