Участники программы «Герои Башкортостана» приступили к четвёртому модулю обучения

В Башкортостане стартовал заключительный, четвёртый модуль обучения в рамках кадровой программы «Герои Башкортостана». До финала дошли чуть более 60 человек. В течение полутора недель они будут изучать современные технологии управления и искусственный интеллект. В программе также экскурсии на предприятия и насыщенная культурно-спортивная жизнь. Центром обучения стала площадка парка «Патриот».

Без поддержки в боевом братстве никак. На передовой по-другому нельзя. И на гражданке ветераны живут по такому же принципу: все уже давно стали своими.

На СВО многие служили в разных подразделениях, а вот сдружились уже в рамках обучения в кадровой программе. На территории парка они будут не только получать новые знания, но и жить. Условия спартанские, но для военных – привычные.

Уже в процессе многие получили шанс пройти стажировки и трудоустроиться. А вот Олег Конев из Стерлитамакского района проходит стажировку в Министерстве молодёжной политики региона, параллельно неся службу в храме. В церкви мужчина был алтарником и до СВО, но в определённый момент понял, что его вера нужна и на передовой для восстановления справедливости.

По возвращении мужчина ещё больше осознал ценность жизни и теперь помогает другим ветеранам адаптироваться после войны. В рамках обучения участники получают не только базовые знания госуправления и экономики, но и идут в тренде со временем. Эксперты расскажут, как цифровые инструменты, включая искусственный интеллект, помогают менять все сферы жизни.

«Герои Башкортостана» – аналог федерального проекта «Время героев». Региональную программу создали по поручению Радия Хабирова. Задача – подготовить сильные управленческие кадры для работы в органах власти и не только.

Как отмечают организаторы, участники заметно выросли в своих компетенциях, что неудивительно. Помимо лекций и мастер-классов, для них организуют экскурсии на ведущие предприятия региона для лучшего погружения в тему.

Параллельно для участников подготовили насыщенную спортивную программу. На базе парка «Патриот» пройдут всевозможные состязания, в том числе «Гонка героев», где у бойцов будет очередная возможность проверить свою сплочённость и командный дух.