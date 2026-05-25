Цифровизация кадров. Семинар, посвящённый этой теме, прошёл в Торгово-промышленной палате Башкортостана в рамках Недели предпринимательства. Мероприятие собрало на одной площадке более 200 предприятий региона в оффлайн и онлайн форматах.
В числе актуальных вопросов – цифровизация кадрового электронного документооборота, применение неквалифицированной электронной подписи, трудовой надзор и контроль в кадрах, а также внедрение эффективной HR-стратегии. Помочь в этом призвана уникальная интеллектуальная платформа автоматизации кадрового документооборота «Октима», созданная республиканской Торгово-промышленной палатой и презентованная на семинаре.
Программа оптимизирует работу целых департаментов, а будет стоить для предприятия меньше, чем зарплата одного кадровика. Для членов Торгово-промышленной палаты первый период использования будет бесплатным, затем – через специальный доступ по уникальному коду системы ТПП.
Спикерами семинара выступили руководители Минтруда Башкортостана, республиканской Гострудинспекции и кадровых служб. Участники, среди которых были и студенты вузов, смогли получить ответы из первых уст, в том числе узнать про условия целевого обучения. Также в рамках форума подвели итоги реформы контрольно-надзорной деятельности, которой в этом году исполняется 10 лет.