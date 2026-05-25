В Уфе прошёл семинар по цифровизации кадров

Цифровизация кадров. Семинар, посвящённый этой теме, прошёл в Торгово-промышленной палате Башкортостана в рамках Недели предпринимательства. Мероприятие собрало на одной площадке более 200 предприятий региона в оффлайн и онлайн форматах.

В числе актуальных вопросов – цифровизация кадрового электронного документооборота, применение неквалифицированной электронной подписи, трудовой надзор и контроль в кадрах, а также внедрение эффективной HR-стратегии. Помочь в этом призвана уникальная интеллектуальная платформа автоматизации кадрового документооборота «Октима», созданная республиканской Торгово-промышленной палатой и презентованная на семинаре.

Программа оптимизирует работу целых департаментов, а будет стоить для предприятия меньше, чем зарплата одного кадровика. Для членов Торгово-промышленной палаты первый период использования будет бесплатным, затем – через специальный доступ по уникальному коду системы ТПП.