В Уфе Клиническая больница скорой медицинской помощи отмечает 35-летие

Клиническая больница скорой медицинской помощи отмечает своё 35-летие. Ежегодно её специалисты проводят более 13 тысяч операций, большинство из которых – экстренные. Врачи буквально ставят на ноги тех, кто уже и не верил, что вновь сможет ходить после травм. Современное оборудование и передовые методы лечения – основа работы работников больницы.

Симптомы были тревожные, на грани инфаркта, но до этого не дошло. Помощь подоспела вовремя, в больнице мужчине стало уже гораздо лучше. Никаких болей, но теперь к своему здоровью он будет относиться внимательнее. С острым коронарным синдромом в год в больницу поступает более 800 пациентов.

Каждый сотрудник больницы прекрасно знает, что такое «счёт на секунды». Пациентов, поступающих экстренно, здесь большинство. И многие сразу направляются на операцию. За год в стенах больницы их проводят более 13 тысяч, причём в некоторых направлениях местные хирурги были первопроходцами.

Но лечат здесь не только взрослых. Помощь врачи оказывают и детям: 2,5 тыс. маленьких пациентов ежегодно поступают сюда с различными патологиями хирургического профиля.

По факту, за годы своего существования Клиническая больница скорой медицинской помощи превратилась в крупнейший многопрофильный центр экстренной медицины региона. Четыре года назад к больнице были присоединены две поликлиники – помощь стала ещё доступнее. В одной из них был проведён капитальный ремонт с оснащением новым оборудованием.