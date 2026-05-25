В Башкортостане полным ходом идёт подготовка к празднованию Курбан-байрама. Во всех районах республики оборудуют более 60 площадок, две из них в Уфе – в Зинино и на Северном автовокзале. Убою будет подвергнуто свыше восьми тысяч голов, две тысячи из них – в столице. Допуск клинически здоровых животных осуществляют представители ветеринарной службы.
Напомним, в этом году праздник отмечают 27 мая. Главный ритуал – это обряд жертвоприношения, который напоминает верующим о смирении пророка Ибрагима, когда Всевышний в качестве испытания повелел пожертвовать самым дорогим – своим сыном. Аллах, увидев покорность отца и сына, заменил жертву на животное.