В Башкортостане полным ходом идёт подготовка к празднованию Курбан-байрама. Во всех районах республики оборудуют более 60 площадок, две из них в Уфе – в Зинино и на Северном автовокзале. Убою будет подвергнуто свыше восьми тысяч голов, две тысячи из них – в столице. Допуск клинически здоровых животных осуществляют представители ветеринарной службы.