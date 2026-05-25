В Уфе подвели итоги проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек»

В Уфе подвели итоги экологического проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек». Его цель – популяризация раздельного сбора отходов и оздоровление водных объектов. В рамках программы волонтёры выпустили в реку Белую свыше тысячи мальков стерляди. Как проходила акция и какую пользу рыба принесёт экологии республики?

Длинная очередь в жаркий день и долгие месяцы сбора вторсырья – всё это точно стоило того, чтобы эти маленькие рыбки обрели новый дом в акватории реки Белой. Эльза Сайфуллина в экологической акции участвовала не только с членами семьи, но и с соседями по дому.

Именно сбор пластиковых крышек стал основой проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек». А вот главная цель программы – оздоровление водных объектов. На вырученные средства волонтёры закупили мальков стерляди. Эта редкая и ценная рыба, говорят эксперты, помогает поддерживать естественный баланс экосистемы реки и служит индикатором её экологического состояния.

В акции приняли участие воспитанники детских садов, школьники, студенты и все неравнодушные жители республики. Многие – целыми семьями. Мидхат Хасанов в подобных мероприятиях участвует регулярно и каждый раз старается внести свой вклад.

Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» в Башкортостане реализуется впервые, но уже пользуется успехом среди жителей региона.