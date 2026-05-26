В Уфе на базе Башкирского государственного медицинского университета прошла международная олимпиада, посвященная биохимии и молекулярной медицине. Она объединила участников из более чем 30 вузов России и стран ближнего зарубежья.

По словам экспертов, такое событие помогает готовить медицинские кадры для работы в лабораториях. Конкурсантам необходимо представить эссе по проблеме в области биохимии, выполнить задания, решить ситуационные задачи, выполнить презентацию или показать видеофильм. Среди участников представители как классических и медицинских, так и аграрных университетов.