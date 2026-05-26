Жительница Уфимского района, всю жизнь отдавшая экономике и бухгалтерскому делу, три года назад решила начать писать картины. В руки кисти и краски Флюра Сайфутдинова взяла уже на пенсии – в 80 лет. Вдохновение пришло после поездки в Эрмитаж и случайной встречи, которая привела её в мир искусства.
Сейчас женщина пишет объёмные картины, в основном природу и места, в которых успела побывать. Своё увлечение Флюра Шамсуновна называет состоянием души. Порядка 50 её работ уже украшают дом. В планах на будущее – внедрять новые стили в написании картин. Поддерживают художницу-любительницу супруг, дети и внуки.