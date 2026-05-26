В Абзелиловском районе прошел турнир по борьбе корэш «Ахай батыры»

В Абзелиловском районе прошел открытый турнир Зауралья по борьбе корэш «Ахай батыры». Соревнования были приурочены к 25-летию секции корэш в деревне Ишбулдино. На открытии турнира организаторы выразили особую благодарность тренеру Раису Абдулгазину.

За 25 лет наставник воспитал более 70 спортсменов, среди которых чемпионы района, республики, России. Также на мероприятии выразили особые слова уважения участникам специальной военной операции.

На турнире участники продемонстрировали навыки борьбы. Обладателем главного приза и звания абсолютного чемпиона стал Арслан Махмутов из села Давлетово.

Занимаюсь борьбой с третьего класса. Мои достижения – я чемпион Зауралья и республиканских соревнований. Я счастлив, что в моей школе такие соревнования проводятся и такие маленькие участники-спортсмены так борются.

Ильмир Фаттахов, участник соревнований
Волна
Акции БСТ