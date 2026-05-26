В Абзелиловском районе прошел открытый турнир Зауралья по борьбе корэш «Ахай батыры». Соревнования были приурочены к 25-летию секции корэш в деревне Ишбулдино. На открытии турнира организаторы выразили особую благодарность тренеру Раису Абдулгазину.
За 25 лет наставник воспитал более 70 спортсменов, среди которых чемпионы района, республики, России. Также на мероприятии выразили особые слова уважения участникам специальной военной операции.
На турнире участники продемонстрировали навыки борьбы. Обладателем главного приза и звания абсолютного чемпиона стал Арслан Махмутов из села Давлетово.