Для школьников сегодня прозвенит последний звонок. Выпускники символически прощаются со школой. Впереди у них экзамены, выбор профессии и выпускной. В Башкортостане в этом году последний звонок услышат более 17,5 тыс. 11-классников и более 54 тыс. 9-классников.
В городах и районах республики уже прошли торжественные линейки, в том числе и в Иглино. Более тысячи выпускников 9-х и более 200 выпускников 11-х классов завершили школьную главу своей жизни. Впереди – ответственная пора экзаменов, но сегодня царит атмосфера радости, улыбок и лёгкой грусти.
Напомним, в день праздника в республике действует запрет на продажу алкоголя. Он установлен законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».