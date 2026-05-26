Выпускники Иглинского района прощаются со школой

Для школьников сегодня прозвенит последний звонок. Выпускники символически прощаются со школой. Впереди у них экзамены, выбор профессии и выпускной. В Башкортостане в этом году последний звонок услышат более 17,5 тыс. 11-классников и более 54 тыс. 9-классников.

В городах и районах республики уже прошли торжественные линейки, в том числе и в Иглино. Более тысячи выпускников 9-х и более 200 выпускников 11-х классов завершили школьную главу своей жизни. Впереди – ответственная пора экзаменов, но сегодня царит атмосфера радости, улыбок и лёгкой грусти.