В Башкортостане создали механизм поэтапной цифровизации закупок с помощью информационной подсистемы «Агрегатор торгов малого объема». Его работу обсудили на совещании с главами администраций муниципалитетов и городов республики под председательством премьер-министра правительства Андрея Назарова.

По данным властей, по итогам первого квартала года заказчики республики заключили более 80 тыс. контрактов малого объема больше, чем на 4,5 млрд рублей. Экономия за тот же период превысила 110 млн от начальных максимальных цен контрактов. Так, от эффективного внедрения прозрачной системы закупок малого объема зависят контроль за расходованием бюджетных средств, экономия ресурсов и доступ малого бизнеса к закупкам, отметили на совещании. Премьер-министр поставил задачу до 1 июля полностью оцифровать закупки малого объема в информационной подсистеме.