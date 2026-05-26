В Нефтекамске пожилая женщина отдала мошенникам около 100 тысяч рублей. Злоумышленники, имитируя голос внучки, сообщили, что она попала в ДТП и срочно нужны деньги.

Сотрудники МВД предупреждают: аферисты используют разные способы обмана. Часто участвуют в этих схемах и курьеры. Среди них в основном задействованы таксисты. Бывают случаи, когда водители, даже догадываясь об истинном положении дел, за вознаграждение перевозят деньги жертв. Это считается соучастием в преступлении, за которое придется отвечать по закону. В такой ситуации необходимо позвонить в дежурную часть полиции и сообщить о подозрительном заказе.