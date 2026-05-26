В Башкирии ветеранам СВО помогают запустить бизнес

В Башкортостане ветеранам специальной военной операции помогают запустить собственный бизнес. Благодаря программе социальных контрактов бойцы и их семьи могут получить до 350 тысяч рублей на открытие или расширение своего дела. О том, как защитники становятся успешными предпринимателями, – в нашем сюжете.

Еще недавно он держал в руках автомат, а сейчас – цветы из собственного магазина. Михаил Васько из Кумертау кардинально сменил сферу деятельности после возвращения домой. Начать мирную жизнь с чистого листа помог социальный контракт. Полученные деньги боец вложил в открытие собственного цветочного магазина.

Для бойцов предусмотрены обучение по предпринимательству и наставник, активно ведущий своё дело. Для получения поддержки достаточно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества», где специалисты помогут составить бизнес-план. Заявление на социальный контракт можно подать через сервис Госуслуги.

Программа соцконтракта дает возможность оформить господдержку не только на ветерана, но и на его супругу, например, если бойцу не позволяет здоровье. Именно так поступила семья Шайхутдиновых. Эльвира оформила социальный контракт на расширение семейного бизнеса – массажного салона.