В Уфе прошло первенство по фехтованию среди спортсменов до 15 лет

В Уфе прошло первенство республики по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. На протяжении четырёх дней состоялись поединки как и в личном, так и в командном зачете на рапире и шпаге.

Поддержка сокомандников – один из решающих факторов на пути к победе. Раньше они не были знакомы, но сегодня у них общая цель – стать лучшими, это и объединяет. Николь помогает сокоманднице собраться перед стартом. Она уже провела свой первый поединок со счетом 4:1, но для победы в этой схватке надо набрать 36 очков, что и получается у юных рапиристок.

Сегодня победили не все. Ведь на дорожки выходили спортсмены разного уровня. Проигрыш сегодня – это тоже шаг к будущей победе. Для Рамзана заниматься фехтованием было мечтой детства, и он к ней пришел. Сегодня он с командой проиграл, но сдаваться Рамзан не собирается. Впереди выступления в личном зачёте, где будет возможность доказать всем, что ему под силу стать чемпионом.

Для Аслана Габдрахманова принципиально важно победить. На кону возможность выступить на первенстве России. В прошлом году он представлял республику на всероссийских стартах, которые стали для него дебютными. Там он набрался опыта. В этом году Аслан не намерен снижать планку, и на первенстве республики его команда взяла чемпионство.