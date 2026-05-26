Жители Башкирии смогут увидеть микрополнолуние

Жители Башкирии смогут увидеть сразу два уникальных космических явления. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
31 мая можно будет увидеть самую маленькую в этом году Луну. Это второе полнолуние в одном месяце, что случается раз в два-три года. Второе полнолуние в месяце происходит из-за того, что лунный цикл – промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния) – равен 29,5 дней, а это меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день.
К тому же в этом году второе полнолуние в месяце — микрополнолуние. Луна будет находиться вблизи самой дальней от Земли точке своей орбиты. Находясь дальше от Земли, Луна будет выглядеть примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычно.
