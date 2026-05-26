Жители Башкирии смогут увидеть микрополнолуние

31 мая можно будет увидеть самую маленькую в этом году Луну. Это второе полнолуние в одном месяце, что случается раз в два-три года. Второе полнолуние в месяце происходит из-за того, что лунный цикл – промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния) – равен 29,5 дней, а это меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день.