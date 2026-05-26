Жителя Башкирии осудили за слив интимных фотографий экс-супруги

В Кумертау перед судом предстал 37-летний мужчина. Горожанина осудили за слив интимных фотографий бывшей супруги.
В феврале мужчина создал в социальной сети аккаунт, в котором использовал личные данные бывшей жены. Он разместил личные и интимные фотографии женщины, а также информацию о её здоровье.
Суд учёл неотбытую часть дополнительного наказания по предыдущему приговору и назначил мужчине 120 часов обязательных работ. Также горожанину запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 4 месяца и 25 дней.