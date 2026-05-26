Жителя Башкирии осудили за слив интимных фотографий экс-супруги

В Кумертау перед судом предстал 37-летний мужчина. Горожанина осудили за слив интимных фотографий бывшей супруги.

В феврале мужчина создал в социальной сети аккаунт, в котором использовал личные данные бывшей жены. Он разместил личные и интимные фотографии женщины, а также информацию о её здоровье.