В школах Башкортостана прозвенели последние звонки

Последний звонок сегодня прозвенел для более чем 17,5 тыс. 11-классников республики. Впереди у вчерашних школьников единый госэкзамен и поступление в вузы и ссузы. С какими чаяниями выпускники вступают во взрослую жизнь?

За свою выпускницу Альмира Аминева почти не волнуется. 11 лет назад она уже переживала за старшую дочь, а теперь, говорит, выработался иммунитет. Спокойна и сама школьница: она уверенно идет к золотой медали. Сегодня можно погулять, а потом экзамены и выбор главного пути.

Платье и фартук Азалия выбирала сама. Два месяца репетировала вальс – сегодня дебют. Кстати, это не последнее прощание со школой в этой семье – сын только что окончил первый класс.

Азалия учится в центре образования №10, который в этом году провожает 30 одиннадцатиклассников и 66 девятиклассников. Сегодня – последний звонок, цветы и шары, уже со следующий недели – проверка знаний, накопленных за годы учёбы.

Эта школа с историей: она построена в 37-м году, когда-то здесь был эвакогоспиталь. За десятилетия она воспитала не одно поколение ребят, которые нашли своё место в жизни. И нынешние выпускники – не исключение.

