Внук знаменитого скульптора памятника Салавату Юлаеву Ростан Тавасиев положительно оценил предложение использовать бронзу при реставрации монумента. Он подтвердил, что Сосланбек Тавасиев изначально планировал сделать достопримечательность из бронзы. При создании копии из данного вида металла необходимо в первую очередь делать упор на качество работ, а конкретно – на копирование оригинала, отметил Ростан Тавасиев.

В архиве нашли документы, что планировалось сначала делать скульптуру из бронзы. Бронза как металл лучше, чем чугун. Вряд ли можно с этим спорить. И, понятное дело, решение принимать народу Башкирии.

Ранее эксперты оценили оба варианта реставрации и пришли к выводу: почти на 80% повреждённые детали придётся отливать заново, но о гарантии долговечности в этом случае говорить невозможно. В ходе посещения мастерской глава республики Радий Хабиров поставил вопрос о создании копии из бронзы, а оригинал из чугуна в собранном виде установить под стеклянным куполом, чтобы жители и гости столицы могли любоваться сразу двумя творениями главного символа Башкортостана, ориентируясь на мировой опыт.