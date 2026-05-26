Ветераны СВО отправились на «Шаймуратовский рубеж». В Уфе состоялся патриотический автопробег. Идея этого мероприятия родилась во время визита в республику Анны Цивилевой – председателя Госфонда «Защитники Отечества». Именно она предложила провести автопробег с участием ветеранов, которые получили от фонда автомобили с ручным управлением.

В мероприятии приняли участие не только бойцы, но и их родные, а также представители байкерского клуба «Ночные волки» и сотрудники фонда. Название автопробега носит имя великого военачальника Минигали Шаймуратова в честь мужественности и отваги. Участники возложили цветы к памятнику и отправились на его родину в Кармаскалинский район, где прошла трапеза в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам.