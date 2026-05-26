Представители креативной экспедиции посетили Бирск. В течение трёх дней для ремесленников и предпринимателей проходил обучающий семинар, участники встречи презентовали свои проекты, рассказали о мерах поддержки и планах по развитию отрасли.

Событие объединило работников туриндустрии, культуры, творческой сферы, IT-специалистов, блогеров и журналистов. Для участников организовали ярмарку ремесленников, говорили о преображении города, а конкретно – его центральной площади. Эксперты говорят, что у Бирска есть большой потенциал для развития креативных индустрий.