Маленькие истории большого пути. В Уфе провели театральный вечер, приуроченный к Международному дню пропавших детей. Ежегодно в этот день поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» говорит о тех, кого ищут и кого уже не получится обнять.
Актеры и добровольцы зачитали отрывки из книги Ксении Кнорре «Найден, жив!» – это реальные истории с поисков отряда. А еще представили спектакль по повести-сказке «Маленький принц», показав историю одиночества и поиска, которая заставляет по-новому взглянуть на мир глазами ребенка. Вечер единения людей прошел при поддержке правительства республики.