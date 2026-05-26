В Уфе прошел театральный вечер, приуроченный к Международному дню пропавших детей

Маленькие истории большого пути. В Уфе провели театральный вечер, приуроченный к Международному дню пропавших детей. Ежегодно в этот день поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» говорит о тех, кого ищут и кого уже не получится обнять.

Актеры и добровольцы зачитали отрывки из книги Ксении Кнорре «Найден, жив!» – это реальные истории с поисков отряда. А еще представили спектакль по повести-сказке «Маленький принц», показав историю одиночества и поиска, которая заставляет по-новому взглянуть на мир глазами ребенка. Вечер единения людей прошел при поддержке правительства республики.

Вместе с семейным театром «Добро пожаловать» мы решили сделать такое необычное мероприятие. Мы объединились, чтобы через искусство привлечь внимание к проблеме пропавших детей. Потому что театр умеет говорить о сложном очень бережно, глубоко и без лишнего надрыва.

Элина Михайлова, руководитель направления «Внешние связи» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
