В Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа прошла линейка, посвящённая окончанию учебного года. Для 43 выпускников одиннадцатых классов и 59 девятых классов прозвучал последний звонок. Во время линейки состоялась церемония передачи символа чести и доблести будущих офицеров – Знамени кадетского корпуса, а затем выпускники, чеканя шаг, маршем прошли по плацу.