В Башкортостане число камер, следящих за пожарной безопасностью в лесу, вырастет втрое. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики. Сейчас 22 камеры фиксируют обстановку, в основном, в Зауралье. При этом диспетчерам в оценке ситуации помогает искусственный интеллект.
Практически всё Зауралье под наблюдением в режиме реального времени. Камеры постоянно вращаются вокруг своей оси и снимают участки, в основном, труднопроходимые. В этом помогает искусственный интеллект, который фиксирует подозрительные участки: малейшее задымление он сразу обводит красным квадратом. Сейчас в регионе 22 комплекса.
Система помогла ликвидировать далеко не одно возгорание в лесу. Прибывающие команды успевали тушить огонь до его распространения. В этом году будут закуплены ещё порядка 40 комплексов. Их установят на севере республики и в лесостепной зоне, в том числе на границе с другими регионами. Нейросеть также помогает проводить и оценку документов.
Таким образом, идёт разгрузка специалистов и в то же время ускорение процессов. Сейчас в Министерстве лесного хозяйства наиболее напряжённая пора: в республике действует особый противопожарный режим. А с 23 мая введено ещё ограничение на посещение лесов и въезд туда на транспорте. Причина – повышение уровня пожароопасности из-за сухой и жаркой погоды. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.