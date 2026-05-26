В Башкирии камеры с ИИ помогают следить за пожарной безопасностью в лесах

В Башкортостане число камер, следящих за пожарной безопасностью в лесу, вырастет втрое. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики. Сейчас 22 камеры фиксируют обстановку, в основном, в Зауралье. При этом диспетчерам в оценке ситуации помогает искусственный интеллект.

Практически всё Зауралье под наблюдением в режиме реального времени. Камеры постоянно вращаются вокруг своей оси и снимают участки, в основном, труднопроходимые. В этом помогает искусственный интеллект, который фиксирует подозрительные участки: малейшее задымление он сразу обводит красным квадратом. Сейчас в регионе 22 комплекса.

Система помогла ликвидировать далеко не одно возгорание в лесу. Прибывающие команды успевали тушить огонь до его распространения. В этом году будут закуплены ещё порядка 40 комплексов. Их установят на севере республики и в лесостепной зоне, в том числе на границе с другими регионами. Нейросеть также помогает проводить и оценку документов.