В больницу – за подарком. В преддверии Дня защиты детей активисты организовали в Уфе акцию «Коробка храбрости». Они обрадовали маленьких пациентов Республиканской детской больницы.

Игрушки собирали всем городом. Волонтёры, студенты, школьники, работники предприятий, просто неравнодушные уфимцы – каждый принёс частичку своего тепла. В коробках – конструкторы, пазлы, книги, наборы для творчества, машинки и куклы. Но самые трогательные – мягкие игрушки, сшитые и связанные вручную. В каждой петельке – пожелание здоровья.