В Уфе прошли республиканские соревнования по тхэквондо ГТФ

Старты были традиционно посвящены Дню пограничной службы ФСБ России. Участие приняли более 400 спортсменов с разных уголков республики.

Мощнейшие удары, чёткая техника, противостояние опытных спортсменов – таким был поединок за чемпионство республики. Каждый удар Ризвана приводит его к победе. Именно он будет представлять республику на кубке России.

На татами выступали и юные спортсмены. Для некоторых из них это первые большие старты, но не для Османа Гареева. Ему всего 11 лет, но он уже представлял республику на первенстве России. А на этих стартах Осман лидировал и выигрывал одну схватку за другой.

На татами были и титулованные спортсмены, но в роли арбитра. Чемпион России Султан Алдакаев недавно вернулся с первых серьёзных соревнований по тхэквондо среди мужчин. Сегодня он наблюдал за поединками и фиксировал баллы. Совсем скоро Султан отправится на чемпионат мира в Киргизию.

Старты по тхэквондо прошли в дисциплине ГТФ, это значит, что бойцы могли совершать удары руками и ногами, допускаются даже подножки и броски. Этот стиль является самым универсальным из всех видов тхэквондо.