В Кумертау прошёл межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. На татами собрались более 200 спортсменов не старше 18 лет. Турнир прошёл в рамках проекта «Газпром – детям».
Ребят поддерживали и настраивали на борьбу выдающиеся спортсмены: бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев и заслуженный тренер России Александр Тарасов. Турнир стал отборочным. Победители и призёры состязаний отправятся на финальный этап XIII летней Спартакиады по дзюдо среди учащихся России.