Ветеран Афганистана из Башкирии передает боевой опыт молодым бойцам

Ринат Мухаметьянов из Кушнаренковского района – ветеран боевых действий в Афганистане. В 56 лет он принял осознанное решение заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции.

По словам Рината Мансафовича, армейский опыт, полученный еще в Афганистане, многое изменил в его взгляде на жизнь.

Лично меня Афган научил многому. Нашел преданных друзей, не на словах, а на деле понял, что такое дружба, боевое братство. Но главное, в этой истории – ценить и любить жизнь. Мое решение служить по контракту осознанно. Важно поддержать морально, помочь молодым ребятам решившим встать на защиту Родины. Мы, афганцы, понюхали пороха, опытные боевые солдаты. позывной «Дядя»

В апреле 2023 года Ринат Мухаметьянов заключил контракт на прохождение военной службы. В зоне СВО он служил старшим разведчиком-дальномерщиком с позывным «Дядя». Во время пребывания в ЛНР он определял координаты целей для артиллерийских подразделений: огневых точек, скоплений живой силы и техники противника.

Военные действия в Афганистане и Украине почти схожи. Но есть одно правило – быть бдительным, не лезть напролом, слушать командиров, смотреть под ноги и в небо… позывной «Дядя»

На задания разведчики выходили ночью. Напарником «Дяди» был его земляк из деревни Субай Андрей Цыганков с позывным «Цыган». Для определения координат целей бойцы использовали прибор «Бусуль», пишут в издании «Авангард».

Около года Ринат Мухаметьянов служил на Краснолиманском направлении. За это время получил контузию. После завершения контракта он вернулся домой и прошел курс реабилитации в военном госпитале. Восстановив здоровье, в феврале 2025 года вновь заключил контракт.

Сейчас «Дядя» служит водителем «КамАЗа» в автомобильном батальоне материального обеспечения. Его подразделение доставляет боеприпасы, горюче-смазочные и строительные материалы. Колонна обычно состоит из восьми машин, а путь до места назначения может занимать от одного дня до недели – в зависимости от расстояния и условий маршрута.

Для Рината Мухаметьянова служба– это не только выполнение воинского долга, но и возможность передать молодым бойцам опыт, выдержку и уверенность. Боевой путь, начавшийся для него еще в Афганистане, сегодня продолжается в зоне спецоперации, где опытные военнослужащие особенно востребованы.

