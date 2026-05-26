Ветеран Афганистана из Башкирии передает боевой опыт молодым бойцам

Ринат Мухаметьянов из Кушнаренковского района – ветеран боевых действий в Афганистане. В 56 лет он принял осознанное решение заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции.
По словам Рината Мансафовича, армейский опыт, полученный еще в Афганистане, многое изменил в его взгляде на жизнь.
В апреле 2023 года Ринат Мухаметьянов заключил контракт на прохождение военной службы. В зоне СВО он служил старшим разведчиком-дальномерщиком с позывным «Дядя». Во время пребывания в ЛНР он определял координаты целей для артиллерийских подразделений: огневых точек, скоплений живой силы и техники противника.
На задания разведчики выходили ночью. Напарником «Дяди» был его земляк из деревни Субай Андрей Цыганков с позывным «Цыган». Для определения координат целей бойцы использовали прибор «Бусуль», пишут в издании «Авангард».
Около года Ринат Мухаметьянов служил на Краснолиманском направлении. За это время получил контузию. После завершения контракта он вернулся домой и прошел курс реабилитации в военном госпитале. Восстановив здоровье, в феврале 2025 года вновь заключил контракт.
Сейчас «Дядя» служит водителем «КамАЗа» в автомобильном батальоне материального обеспечения. Его подразделение доставляет боеприпасы, горюче-смазочные и строительные материалы. Колонна обычно состоит из восьми машин, а путь до места назначения может занимать от одного дня до недели – в зависимости от расстояния и условий маршрута.
Для Рината Мухаметьянова служба– это не только выполнение воинского долга, но и возможность передать молодым бойцам опыт, выдержку и уверенность. Боевой путь, начавшийся для него еще в Афганистане, сегодня продолжается в зоне спецоперации, где опытные военнослужащие особенно востребованы.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».