В Башкортостане определили победителей Программы поддержки местных инициатив. Это 618 проектов, из которых больше половины – в районах республики. Этой новостью на своих страницах в соцсетях поделился глава республики.

Радий Хабиров отметил, что в этом году из регионального бюджета выделили субсидию – 600 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию самых разных инициатив: от ремонта дорог и благоустройства общественных пространств до оснащения учреждений образования, культуры, спорта. Руководитель Башкортостана напомнил, что проекты софинансируют муниципалитеты, свои деньги вкладывают сами жители, привлекают и спонсоров.