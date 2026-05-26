В Уфе 11-классники приняли участие в празднике «Последний звонок»

Последний звонок прозвенел сегодня и для уфимских 11-классников. Традиционно для выпускников столицы в парке «Ватан» устроили общий праздник. В этом году в нём приняли участие 4,5 тыс. выпускников.

Трогательные объятия, эмоции переполняют: уже во взрослую жизнь свою младшую внучку Таисию провожает заслуженный артист страны Геннадий Родионов. Десятилетия назад он и сам с лентой на груди отмечал окончание школы, но, признаётся, не с таким размахом.

Последний звонок. На площадке под конгресс-холлом – 4,5 тыс. выпускников из Уфы в главных атрибутах: разноцветных лентах, значках и колокольчиках. Прощаясь с детством и школой, девочки по традиции в последний раз облачились в белые фартуки.

Эти ребята прошли путь от робких первоклассников до взрослых молодых людей, став победителями Всероссийских олимпиад, творческими личностями, спортсменами. И последний день как школьники ребята провели вместе, веселясь и танцуя.

«Последний звонок» открылся с «Хоровода дружбы». Ребята разучивали движения народов, которые объединяют многонациональный Башкортостан. А уже кульминацией праздника по традиции стал школьный вальс. В этом году вместо «Уфимских лип» прозвучала новая композиция Рима Хасанова, которую он посвятил выпускникам – «Гранд-вальс «Уфа».