Северо-запад Башкортостана накрыл сильный порыв ветра и облака пыли. Видео с кадрами начали разлетаться по соцсетям. В Нефтекамске стихия повалила деревья, повредила часть кровли административного здания, автомобили и малые архитектурные формы. Предварительно, пострадало не менее 10 машин, также сорваны баннеры и плакаты.
В результате непогоды погибших и пострадавших нет, а все последствия устраняются. Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки. Уже завтра днём местами по республике пройдут ливни, грозы и град.