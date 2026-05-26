Северо-запад Башкортостана накрыл сильный порыв ветра и облака пыли. Видео с кадрами начали разлетаться по соцсетям. В Нефтекамске стихия повалила деревья, повредила часть кровли административного здания, автомобили и малые архитектурные формы. Предварительно, пострадало не менее 10 машин, также сорваны баннеры и плакаты.