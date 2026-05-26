Жители Башкирии готовятся к празднованию Курбан-байрама

В Башкортостане полным ходом готовятся к празднованию Курбан-байрама, которое в этом году выпадает на 27 мая. В республике подготовили более 60 площадок для убоя животных. Тем временем жители региона составляют меню к столу и трудятся на кухнях.

Раскатать и разрезать тесто, разложить фарш и аккуратно слепить. В приготовлении вак-беляшей участвует вся семья Мухамедьяновых. Помогает маме и четырёхлетняя Ильяна. Всего в меню порядка 10 блюд.

Отмечать Курбан-байрам для семьи Мухамедьяновых давно стало доброй традицией. Старший сын Айназ с нетерпением ждёт встречи с родственниками. Для главного ритуала праздника – обряда жертвоприношения– оборудуют более 60 площадок по всей республике, две из них в Уфе – в Зинино и на Северном Автовокзале.

Убою будет подвергнуто свыше восьми тысяч голов. Допуск клинически здоровых животных осуществляют представители ветеринарной службы. Как отмечают верующие, обряд напоминает людям о смирении пророка Ибрагима, когда Всевышний в качестве испытания повелел пожертвовать самым дорогим – сыном. Аллах увидел покорность отца и сына, заменив жертву на животное.